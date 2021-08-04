15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde gözünden yaralanarak gazi olan 3 çocuk babası Fatih Orhan (41), Pazartesi akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi’nde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Orhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelilerden Yılmaz A. ve Hüseyin Ş. polisin çalışması sonucu yakalandı. Kimliği belirlenen diğer 1 şahsı arama çalışmaları sürüyor.Yılmaz A. ile Hüseyin Ş., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi.
Beykoz’da 15 Temmuz gazisini öldüren 2 sanık adliyeye sevk edildi
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, Beykoz’da 3 şahıs tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yakalanan iki şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.