Beykoz’da aşırı süratli seyreden otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Beykoz’da aşırı hız yapan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beykoz’da Mehmet Ali Birand Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caddede Kavacık yönüne seyir halinde olan Karahan Çağatay Baş (24) kontrolündeki 34 KAC 99 plakalı Wolksvagen marka otomobil, aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Kaldırıma ve demir bariyerle çarpan otomobil ağaçlık alanda ağaçlara çarparak durabildi. Otomobil sürücü Karahan Çağatay Baş ve Görkem S. ağır yaralandı.

Vatandaşların kazayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Karahan Çağatay Baş’ın hayatını kaybettiği, Görkem S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.