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Beykoz’da dron destekli denetimde geri geri giden sürücüye ceza

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler trafiğin yoğun olduğu noktalarda dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirmeye devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında yapılan uygulamada yasak olan yerde aracıyla geri geri giderek trafik kurallarını ihlal eden bir sürücüye toplamda 427 TL ceza kesildi.

Beykoz’da dron destekli denetimde geri geri giden sürücüye ceza
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler trafiğin yoğun olduğu noktalarda dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirmeye devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında yapılan uygulamada yasak olan yerde aracıyla geri geri giderek trafik kurallarını ihlal eden bir sürücüye toplamda 427 TL ceza kesildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu yollarda dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kavacık köprüsü mevkiinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında trafik polislerince uygulama yapıldı. Trafikte seyir halinde olan araçları havadan görüntüleyen ekipler, kural ihlalinde bulunan sürücüleri görevli diğer ekiplere bildiriyor. Denetimde geri dönüşün yasak olduğu bir yerden aracıyla geri geri giden bir sürücüye trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle toplamda 427 TL ceza kesildi.

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