Beykoz’da İSKİ’ye ait kamyon otomobil üzerine devrildi: 1 ölü

Beykoz Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan İSKİ’ye ait kamyonun lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyon, yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Otomobil üzerine devrilen kamyon ve sürücüsünün hayatını kaybettiği otomobil havadan görüntülendi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beton blok taşıyan İSKİ’ye ait Mercedes markalı kamyon, seyir halindeyken lastiği patladı. Bunun üzerine kamyon kontrolden çıkarak yolda seyir halinde Osman Baran Öz (21) yönetimindeki Renault marka otomobilin üzerinde devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonun altında kalan otomobil içerisindeki sürücü Öz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü Kutlay T. ise polis merkezine götürüldü.

Devrilen kamyon olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyon altına kalan otomobilin hurdaya döndüğü gözlendi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan, otomobil üzerine devrilen kamyon, ve kamyon altına kalarak sürücüsünün hayatını kaybettiği otomobil drone ile havadan görüntülendi.