Beykoz’da kaçak nargile tütünü operasyonu: 5 ton tütün ele geçirildi

Beykoz’da kaçak nargile tütünü imalatı yapılan bir ahıra düzenlenen operasyonda, 5 ton kaçak nargile tütünü ile 200 kilogram gliserin ve aroma verici madde ele geçirildi. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına alırken firari 1 kişinin arama işlemi devam ediyor.
Adreste yapılan aramada, hijyenden uzak koşullarda üretilen 5 ton nargile tütünü, çok sayıda ambalaj malzemesi, 200 kilogram gliserin ve aroma verici madde ele geçirildi.Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken firari 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor.