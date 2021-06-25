Beykoz’da kaza yapan otomobilin yayayı ezdiği anlar kamerada

banner4243

Beykoz Kavacık’ta sokak üzerinde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yolda yürüyen bir vatandaşa çarptı. Vatandaş, kendisine çarpan otomobil ile park halindeki başka bir otomobilin arasında sıkıştı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz’da kaza yapan otomobilin yayayı ezdiği anlar kamerada
banner3909

Beykoz Kavacık’ta sokak üzerinde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yolda yürüyen bir vatandaşa çarptı. Vatandaş, kendisine çarpan otomobil ile park halindeki başka bir otomobilin arasında sıkıştı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz Kavacık’ta meydana gelen kazada, mahalle arasındaki sokakta ilerleyen iki otomobil bir anda karşı karşıya gelerek çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi, o anda yolda yürüyen bir vatandaşa hızla çarptı. Talihsiz vatandaş, kendisine çarpan otomobil ile yol kenarında park halinde olan başka bir otomobilin arasında sıkıştı.

Kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’un göbeğinde çocuklara korkunç tuzak
İstanbul’un göbeğinde çocuklara korkunç tuzak
  1. GENEL

banner3974

banner3552

banner4323

banner3841