Beykoz’da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı. Otobüsün önünde sürüklediği otomobil, bir evin duvarını kırarak içerisine girdi. Yaralananların olduğu kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beykoz’da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı. Otobüsün önünde sürüklediği otomobil, bir evin duvarını kırarak içerisine girdi. Yaralananların olduğu kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.