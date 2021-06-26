Beykoz’da saldırganlar engelli vatandaşları acımasızca darp etti

Beykoz’da 2 şüpheli, büfede oturan engelli vatandaşları feci şekilde darp etti. Engelli vatandaşlar, şüpheli şahıslar hakkında şikayetçi olurken, darp anı kameraya yansıdı.
Hasan Polat atılan tekmeyle yere düşerken, olayı gören akülü arabadaki dernek üyesi engelliler, Polat’a yardım etmek için geldi. Sopalı saldırgan 2 engelli vatandaşı da darp etti.Olay polis ekiplerine bildirilirken, sopalı saldırgan, büfeye gelen bir kişiyle birlikte araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anları ve sonrasında yaşananlar büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Engelliler adliyeye giderek kendilerini darbeden şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Polis ekiplerin saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.