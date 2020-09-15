Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda üç tane tırın karıştığı bir kaza meydana geldi. Olayda bir sürücü yaralanırken yol trafiğe kapatıldı. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda üç tane tırın karıştığı bir kaza meydana geldi. Olayda bir sürücü yaralanırken yol trafiğe kapatıldı. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.