Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda üç tane tırın karıştığı bir kaza meydana geldi. Olayda bir sürücü yaralanırken yol trafiğe kapatıldı. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
BEYLİKDÜZÜ AMBARLI LİMAN YOLU’NDA ÜÇ TANE TIRIN KARIŞTIĞI BİR KAZA MEYDANA GELDİ. OLAYDA BİR SÜRÜCÜ YARALANIRKEN YOL TRAFİĞE KAPATILDI. BÖLGEYE AMBULANS VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda üç tane tırın karıştığı bir kaza meydana geldi. Olayda bir sürücü yaralanırken yol trafiğe kapatıldı. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
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