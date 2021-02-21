Beylikdüzü Avcılar istikameti E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halinde olan 2 araca çarptı. Hafriyat kamyonu daha sonra metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabilirken, olay yerine çok sayıda polis v

Beylikdüzü Avcılar istikameti E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halinde olan 2 araca çarptı. Hafriyat kamyonu daha sonra metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Beylikdüzü Avcılar istikameti E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halinde olan 2 araca çarptı. Hafriyat kamyonu daha sonra metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabilirken, olay yerine çok sayıda polis v
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Beylikdüzü Avcılar istikameti E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halinde olan 2 araca çarptı. Hafriyat kamyonu daha sonra metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
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