Beylikdüzü Avcılar istikameti E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halinde olan 2 araca çarptı. Hafriyat kamyonu daha sonra metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabilirken, olay yerine çok sayıda polis v

Beylikdüzü Avcılar istikameti E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halinde olan 2 araca çarptı. Hafriyat kamyonu daha sonra metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.