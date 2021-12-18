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Beylikdüzü-Avcılar istikameti Güzelyurt mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, metrobüs üst geçidi ayaklarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle metrelerce trafik oluşurken sürücü ağır yaralandı.

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Beylikdüzü-Avcılar istikameti Güzelyurt mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, metrobüs üst geçidi ayaklarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle metrelerce trafik oluşurken sürücü ağır yaralandı.

Beylikdüzü-Avcılar istikameti Güzelyurt mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, metrobüs üst geçidi ayaklarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle metrelerce trafik oluşurken sürücü ağır yaralandı.
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Beylikdüzü-Avcılar istikameti Güzelyurt mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, metrobüs üst geçidi ayaklarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle metrelerce trafik oluşurken sürücü ağır yaralandı.

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