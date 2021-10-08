Beylikdüzü E-5 Yanyol’da bir kamyon, iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik durma noktasına geldi.

Beylikdüzü E-5 Yanyol’da bir kamyon, iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik durma noktasına geldi.