Beylikdüzü’nde ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde botoks olduktan sonra hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kızın güzellik merkezine yürüyerek girdiği çıkışta ise yarı baygın şekilde iki kişinin kolunda çıktığı
Beylikdüzü’nde ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde botoks olduktan sonra hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kızın güzellik merkezine yürüyerek girdiği çıkışta ise yarı baygın şekilde iki kişinin kolunda çıktığı görülüyor.
Beylikdüzü’nde ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde botoks olduktan sonra hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kızın güzellik merkezine yürüyerek girdiği çıkışta ise yarı baygın şekilde iki kişinin kolunda çıktığı görülüyor.
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