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Beylikdüzü’nde botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı

KÜBRA BOYRAZ

Beylikdüzü’nde botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı

Beylikdüzü’nde yaptırdığı botoks sonrası fenalaşınca evine bırakılan kadının ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatın kaybetmesi ile ilgili 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bir rezidans dairesinde yaşanmıştı. Kübra Boyraz (38) kalça botoksu yaptırdıktan sonra sözde klinikte fenalaşmış, klinik çalışanları tarafından evine bırakılmıştı. Boyraz ailesi tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya karıştığı belirtilen aralarında Erdal D. ve Öner S.’nin de olduğu şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Erdal D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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