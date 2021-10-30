Beylikdüzü’nde el freni çekilmeyen hafriyat kamyonu 4 araca çarptı

Beylikdüzü’nde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafriyat kamyonu bir anda hareket edince park halindeki 4 araca çarptı. Sürücü aracın peşinden koşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kavaklı Mahallesi’nde 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde hafriyat almaya gelen kamyonlardan birinin sürücüsü el frenini çekmeden araçtan indi. Aniden harekete geçen hafriyat kamyonu sokakta park halinde bulunan 4 araca ve dükkan girişindeki saksılara çarptı. Araçlarda hasar oluşken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis kaza tespit tutanağını tuttu.

Aracı hasar gören vatandaş kaza anını anlatarak, “Aracım park halindeydi, kamyonlar hafriyat alıyorlar buradan. Sürücü imdat frenini çekmeden aşağıya indiği için araçlara zarar verdi” dedi.

Hafriyat kamyonunun peşinden koştu

Olay anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde sürücünün sokağa girerken araçtan inmesi ve aniden hareket eden aracın araçlara çarpması görülüyor. Ayrıca hafriyat kamyonu sürücüsünün aracın peşinden koştuğu anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.