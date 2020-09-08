Olay, Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle sahile gelen vatandaş aracının önüne acil durum için cep telefonu numarasını bıraktı. Bir süre sonra sürücünün telefonuna bir başka sürücü tarafından görüntü gönderildi. Görüntüyü gönderen vatandaş iddiaya göre " Aracını parçaladım gel çek" dedi. Aracın başına gelen sürücü hasarları gördü ve ikili arasında tartışma çıktı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücü aracındaki hasardan dolayı şikayetçi oldu.
Beylikdüzü’nde hatalı park tartışması
BEYLİKDÜZÜ'NDE HATALI PARK İDDİASIYLA ÖFKELENEN SÜRÜCÜ ARACA TEKMELER ATARAK ARACA ZARAR VERDİ. İKİ SÜRÜCÜNÜN TARTIŞIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
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