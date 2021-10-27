Beylikdüzü’nde işçi taşıyan minibüs park halindeki TIR’a çarpıp devrildi

Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki TIR’a çarpıp devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Liman yolu trafiğe kapandı.

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Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki TIR’a çarpıp devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Liman yolu trafiğe kapandı.

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