Beylikdüzü’nde kan donduran olay: 3 yaşındaki oğlunun boğazını kesti

Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu bir kadın, 3 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü. Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Cinnet getirdiği iddia edilen anne Sarah Olabi (25), 3 yaşındaki oğlu Mohammed Tohan’ı boğazını keserek öldürdü. Eve gelen yakınlarının polise haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, kadını gözaltına aldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri de cinayetin işlendiği eve gelerek incelemelerde bulundu. Savcının incelemelerinin ardından minik çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Katil zanlısı kadının polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan site sakini Buğra Uzuntaş, "İşten yeni geldim ve olayı duydum. Kaldığım binanın yanında olmuş. Ben 19 yıldır burada oturuyorum ve kaldığım sitede hayatımda böyle bir olay duymadım. Komşulardan öğrendiğim kadarıyla 2008’den beri burada oturan yabancı uyruklu kalabalık bir aileymiş. İddialara göre, anne oğlunun başını kesmiş. Olayı tam bilemiyoruz. Polis anneyi almış götürmüş" dedi.