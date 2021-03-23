Beylikdüzü’nde kazaya karışan otomobil otoparktaki araçların üstüne uçtu

Beylikdüzü’nde sanayi sitesi girişinde trafik kazasına karışan otomobil, yol kenarında bulunan otoparktaki araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar gördüğü kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazada 2 aracı hasar gören Ali Yoldaşer, "Aracımı kilitlemek üzereydim. Kaza yapan araç hızlıca geliyordu, diğer araca vurunca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ben buradaydım, Allah’tan demirde aracın üstüne düştü, üstüme gelmedi. Kazayı atlattık, son anda kaçtım” dedi.Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla gelerek demir parmaklıkları kırıp araçların üzerine düştüğü görülüyor.