Beylikdüzü’nde patlama anı kamerada

Beylikdüzü’nde ikinci el eşya satan dükkanda çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Patlama anına ilişkin görüntülerde dükkanın camlarının yerle bir olduğu görülüyor.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Bozkır Sokak’ta 22 Mart’ta saat 04.15’te spotçu dükkanında yangın çıkmış, alevlerin büyümesi üzerine yangın önce üst kata ardından da binada bulunan diğer dairelere sıçramıştı. Yangını erken fark eden bina sakinleri alev alev yanan binadan kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Yangının büyümesiyle İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yangında ölü ve yaralı olmazken sokakta bulunan servis aracı ve hafif ticari iki araç hasar gömüştü. Çok sayıda beyaz eşya küle dönmüş, iş yerinde ve binada büyük hasar oluşmuştu. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken itfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışması yapmıştı.

Yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Büyük hasara neden olan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangından önce patlama olduğu görülüyor. Patlamayla birlikte gece adeta gündüze dönerken, büyük bir alev kütlesi etrafa sıçrıyor.