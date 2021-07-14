Beylikdüzü’nde sahil yolunu kapatan şahıs yakalandı

Beylikdüzü’nde eğlence adına sahil yolunu kapatan sürücü yakalandı. Şahsa, 6 bin 700 TL idari para cezası yazılıp, sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu.Olay, geçtiğimiz günlerde Gürpınar sahil yolunda meydana gelmişti. Bir grubun sahile gelmesiyle başlayan umursamaz eğlence, grubun yolu kapatmasıyla devam etmişti. Araçlardan açılan şarkılar eşliğinde yolun ortasında dans eden şahıslar, lastik yakmışlardı. 54 ABZ 314 plakalı araç sürücüsü M.M.E., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yakalandı. Sürücü M.M.E.’ye drift maddesine istinaden 6 bin 700 TL idari para cezası yazılıp, şahsın sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. Sürücü M.M.E. adli işlem yapılmak üzere Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.