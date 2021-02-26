Beylikdüzü’nde seraya çevrilen evin çatısında uyuşturucu ele geçirildi

Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonda, çatı katı seraya çevrilen evde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Baskında, seradaki sulama ve iklimlendirme cihazının çalıştığı görüldü.
Baskın sırasında seradaki sulama ve iklimlendirme cihazı çalışıyorduOperasyon sırasında binanın çatı katındaki uyuşturucu serasında yakalanan 36 yaşındaki O.E. adlı şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturuculara el konulurken, operasyonda gözaltına alınan O.E., bu sabah “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, uyuşturucu serasına düzenlenen operasyon polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Baskın anında seradaki sulama ve iklimlendirme cihazının çalıştığı görülürken, görüntülerde, Hint kenevirlerinin ışıklandırma yöntemi ile güneşlendirildiği belirtildi.