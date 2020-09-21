Olay, Yakuplu Hürriyet Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kübra Yay(20) isimli sürücü viraja geldiği sırada sağdaki araca çarpmamak için ani hamle yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Yay önce refüjdeki ağaca çarptı ardından takla attı. Çevredeki vatandaşlar araçta sıkışan Yay’ı kurtarmak için itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye Yay’ı kurtarırken sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yay’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Beylikdüzü’nde sıkışmalı kaza: 1 yaralı
BEYLİKDÜZÜ'NDE VİRAJI ALAMAYARAK REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPIP DEVRİLEN ARAÇTA SIKIŞAN KADIN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI. KADININ SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
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