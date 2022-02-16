banner4556

Beylikdüzü’nde tekmeli yumruklu kavga kamerada

banner4664

Beylikdüzü’nde iki aile arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken olay yerine gelen polisin karakola götürdüğü şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı.

Beylikdüzü’nde tekmeli yumruklu kavga kamerada
banner4581

Beylikdüzü’nde iki aile arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken olay yerine gelen polisin karakola götürdüğü şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı.

banner4336

Olay geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. İki aile arasında bilinmeyen bir nedenle apartman kapısı önünde kavga çıktı. Çıkan kavgada kendisine tokat atılan şahıs yumruklarla karşılık verdi. Sesleri duyan sokak sakinleri polis ekiplerine haber verdi. İhbara gelen polis kavgayı güçlükle ayırdı. Polis kavgayı ayırdıktan sonra 2’si kadın 4 kişiyi polis merkezine götürdü. Şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı söylenildi.

Yaşanan kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, araçtan inen bir şahsın diğerine tokat atması ve ardından karşı tarafın da yumruklarla karşılık verdiği görüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ergene Kapalı Spor Salonu’nun yapımına başlandı
Ergene Kapalı Spor Salonu’nun yapımına başlandı
  1. TEKİRDAĞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666