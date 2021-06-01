Beylikdüzü’nde ticari taksi sitenin bahçesine uçtu

Beylikdüzü’nde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, önce yoldan geçen bir araca çarptı, ardından bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada takside bulunan yolcu ve araç sahibi hafif şekilde yaralandı.

Beylikdüzü’nde ticari taksi sitenin bahçesine uçtu
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Beylikdüzü’nde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, önce yoldan geçen bir araca çarptı, ardından bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada takside bulunan yolcu ve araç sahibi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi’nde meydana geldi. İçinde bir yolcunun bulunduğu ticari taksi, yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkınca o sırada yoldan geçen araca çarptı. Daha sonra çarpmanın da etkisiyle taksi, bir binanın güvenlik duvarlarını yıkarak 3 metre yüksekten sitenin bahçesine çakıldı. Kazanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan yolcu, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolcu ve diğer aracın sürücüne olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
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