Beylikdüzü’nde uyuşturucu satılan villaya operasyon

İstanbul Beylikdüzü’nde lüks bir villaya düzenlen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan baskında villada 20 parça halinde iki kilogramı aşkın "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan skunk maddesi, 873 adet uyuşturucu hap, 3.36 gram Esrar maddesi, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir tüfek ve 38 mermi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli Mustafa K. sev k edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.