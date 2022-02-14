Beylikdüzü’nde villaya uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Beylikdüzü’nde bir villaya düzenlenen düzenlenen uyuşturucu baskınında 4 kişi yakalanırken, villada yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek adına villada çok sayıda tavuk, kedi ve köpek besledikleri, uyuşturucu maddeleri hafta sonları adrese getirdikleri belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri Beylikdüzü Sahil Mahallesindeki bir villadan 13 Şubat’ta uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve uyuşturucu maddeleri “Fiko” lakaplı bir şahsın temin ettiği yönünde istihbaratı üzerine konu ile ilgili araştırma başlattı. Ekipler, aynı gün adrese operasyonda düzenledi. Operasyonda E.P. (48), V.T. (28) ve Rusya uyruklu V.T. (32) isimli şahıslar yakalanırken, şahısların üstlerinde ve ikamette yapılan aramalarda ise 106 parça halinde 141,85 gram skunk, 2 parça halinde 9,9 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 100 lira para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu ve 4 sim kart, 16 fişek ele geçirildi. Aramalar devam ettiği sırada adrese bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Durdurulan araçta “Fiko” lakaplı S.B. (51) isimli şüpheli şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada ise kahve bardakları ve sigara paketleri içerisine vakumlu ıslak mendil paketlerinde gizlenmiş vaziyette, 106 paket halinde 139,25 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda adreste resmi olarak kimsenin MERNİS kaydının bulunmadığı, şüphelilerin dikkat çekmemek adına villada çok sayıda tavuk, kedi ve köpek besledikleri, uyuşturucu maddeleri hafta sonları adrese getirdikleri, V.T. isimli yabancı uyruklu şahsın ikamete uyuşturucu ticareti için müşteri bulduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden E.P, V.T. ve yabancı uyruklu V.T. isimli şahıslar haklarında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, S.B. isimli şahıs ise "uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.