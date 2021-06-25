Beylikdüzü’ndeki fabrikadan çaldılar Avcılar’da yakalandılar

Avcılar’da, yapılan polis denetiminde Beylikdüzü’nde fabrikadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıs yakalandı. Yapılan aramada ise 670 bin TL ile 10 bin Dolar ve değişik sembollerle süslenmiş altın kolye ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlık Yıldırım ekipleri, Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskele Caddesi üzerinde araç denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, durumundan şüphelendikleri 34 SC 3484 plakalı otomobili durdurdu. Daha sonra sürücü Turgut K, (33), ile yolcu koltuğunda oturan Tuncay K, isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan üst aramasında araç sürücüsü Turgut K,’nın üzerinde 19 bin 240 TL’nin olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine şahıs, çelişkili beyanlarda bulunmasıyla polis ekipleri araç üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada siyah poşetler içerisinde balya halinde toplamda 670 bin TL, 10 bin Dolar ve değişik sembollerle süslenmiş altın kolye ele geçirildi. Bunun üzerine polis ekipleri incelemek üzere şahısları ve parayı Avcılar Asayiş Büro Amirliği’ne getirilerek yapılan incelemede ise söz konusu aracın satışının 17 Haziran 2021 günü gerçekleştirildiği belirlendi.

Ancak şahısların hırsızlık yaptığı şüphesi üzerine POLNET sistemi üzerinde araştırma yaptı. Araştırmada, 15 Haziran günü Beylikdüzü’nde bir ambalaj fabrikasından hırsızlık yapıldığı belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, tespit için hırsızlık yapılan fabrikanın sahibini arayarak karakola gelmesi gerektiğini söyledi.

Karakola gelen müşteki, iş yerinde annesine ait valizlerin olduğunu ve yaklaşık 900 bin TL ile 1 milyon TL arası, 150 bin Dolar, 12 adet üzerinde pırlanta olan bilezik, 3 adet kolye çalındığını belirtti. Yapılan incelemede üzerinde semboller bulunan kolyenin de fabrikadan çalındığını ve şahısların hırsızlık faili olduğu tespit edildi. Hırsızlar buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilerek, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki hırsız da tutuklanarak cezaevine gönderildi.