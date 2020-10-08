Beyoğlu Kaymakamından korona virüs denetlemesi

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, ilçedeki restoranları ve toplu taşıma araçlarını tek tek denetledi.
“Korona virüs belli bir seviyeye inmedikçe denetlemeler devam edecek”Korona virüsle mücadele sürdükçe denetlemelerin de devam edeceğini söyleyen Mustafa Demirelli, “Bakanlığımızın genelgesi nedeniyle işyerlerinde denetimler yapıyoruz. Toplu taşıma araçlarını denetliyoruz. Zaman zaman ufak tefek eksiklikler olduğunda da uyarıyoruz. Yaptığımız denetimler sırasında vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu görüyoruz. Korana virüsle mücadeleyi devlet millet el ele yürütmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın maske ve mesafeye dikkat etmesini istiyoruz. Virüsten korunmanın tek yolunun maske takmak, hijyen ve sosyal mesele kurallarına uymak olduğunu defalarca söylüyoruz. Mart ayından bu yana 8 aydır vatandaşımız sabırla mücadele veriyor. Allah sabır versin. Korona virüs belli seviyeye inmediği sürece bu denetimler devam edecek” dedi.