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Beyoğlu Okmeydanı’nda bir iş yerinde patlama meydana geldi

Beyoğlu Okmeydanı’nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beyoğlu Okmeydanı’nda bir iş yerinde patlama meydana geldi
Beyoğlu Okmeydanı’nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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