Beyoğlu polisinden tam kapanma denetimi: Uzun kuyruklar oluştu

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanmaya yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Polis ekipleri yollardaki araçları tek tek durdururken denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı sürerken Beyoğlu’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri ve Yunus Polisleri Piyalepaşa Bulvarı üzerinde denetim noktası oluşturdu. Yoldan geçen araçları durduran ekipler sürücü ve yolcuların izin belgesi olup olmadığını tek tek kontrol etti.

Denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu

Öte yandan, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki denetim noktasında, uygulamaya bağlı trafik yoğunluğu meydana geldi. Denetim noktasında yolun tek şeride inmesi uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

İlçedeki denetimlerin kapanma boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.