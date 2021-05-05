Beyoğlu polisinden tam kapanma denetimi: Uzun kuyruklar oluştu

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanmaya yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Polis ekipleri yollardaki araçları tek tek durdururken denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu.
Denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu
Öte yandan, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki denetim noktasında, uygulamaya bağlı trafik yoğunluğu meydana geldi. Denetim noktasında yolun tek şeride inmesi uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.İlçedeki denetimlerin kapanma boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.