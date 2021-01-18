Beyoğlu’da hurdacıda çıkan yangın paniğe yol açtı

Beyoğlu’da bulunan bir hurdacıda çıkan yangın üst katlara sıçradı. Yangının büyümesi paniğe yol açtı.

Olay, gece saat 02.45 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre Kurtuldu Sokak’ta bulunan 2 katlı hurdacının 1’inci katı alevler içinde yanmaya başladı. Kısa sürede üst katlara sıçrayan yangın sokakta paniğe neden olurken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.