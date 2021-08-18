Beyoğlu’da terasa çıkarak intihara kalkışan 2 kişiyi polis ikna etti

Beyoğlu’nda intihar etmek için bir binanın teras katına çıkan 2 kişiyi vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. İntihara teşebbüs eden şahıslar vatandaşların ve polislerin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek aşağı indirildi.
Vatandaşlar ikna etmeye çalıştı
Bazı vatandaşlar iki gence seslenerek, “Değmez ne sorunun varsa çözelim” diye bağırarak ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı. Polislerin ve vatandaşların uzun süren uğraşlarının ardından 2 kişi ikna edilerek polis merkezine götürüldü.