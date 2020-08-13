Beyoğlu’nda 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Beyoğlu’nda 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evde polis ekipleri tarafından ölü bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri evde kan lekelerinin olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Ünsal’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2 gündür kendisine ulaşamadıklarını kaydeden komşusu Alaattin Evcil, “En son Salı günü saat 07.30 gibi annem görmüş. Ondan sonrada zaten haber alamadık. Kendisini birkaç defa aradık ulaşamadık. En sonunda kokular geliyordu, sinekler gelmeye başladı balkonun önüne. Bu sabah polisi aramaya karar verdik. Polis ekipleri gerekli izni aldıktan sonra çilingirle içeriye girdi. Burada yalnız yaşıyordu” dedi.