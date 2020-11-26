Beyoğlu’nda 20 saniyede gerçekleşen motosiklet hırsızlığı kamerada

Beyoğlu’nda park halindeki bir motosikleti etrafını kolaçan ettikten sonra 20 saniye içerisinde çalan hırsızlar, saniye saniye kameralara yansıdı.
Dakikalarca fırsat kollayıp 20 saniyede çaldılarGüvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anına ilişkin görüntülerde şahısların saat 04.50’de motosiklete yaklaştığı görülüyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca motosikleti çalmak için etrafı kolaçan ederek fırsat kollayan hırsızların, uygun anı bulduklarında hemen harekete geçtiği görülüyor. Görüntülerde hırsızların 20 saniye içerisinde çalıştırdıkları motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.