Beyoğlu’nda 20 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

Beyoğlu’nda iki grup arasındaki silahlı çatışmada başına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Enes Peker’in ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında sanıkların 45 yıl ile 22 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Beyoğlu’nda 17 Haziran 2020’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada başına kurşun isabet ederek hayatını kaybeden Enes Peker’in (20) ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki sanık Güven Başören SEGBİS sistemi ile bağlanırken, tutuklu müşteki sanıklar Berat Kadıoğlu ve Olgun Sivri duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Emrah Ayverdi hakkındaki yakalama emrinin hala infaz edilmemiş olması nedeniyle dosyasının ayrılmasını talep etti.

Mütalaada müşteki sanık Berat Kadıoğlu’nun olay tarihinde ölen Enes Peker’in kullanımındaki motosiklet ile olay yerine geldiği ve müşteki sanık Murat Talha Alpdemir kullandığı arabayı park halinde gördüğü anlatıldı. Kadıoğlu’nun biraz bekledikten sonra, müşteki sanık Murat Talha Alpdemir’in müşteki sanık Güven Başören ve Oğuzhan Sarıduman ile birlikte araca binecekleri esnada ateş etmeye başladığı belirtildi. Mütalaada, Güven Başören’in de silahla ateş ettiği, Berat Kadıoğlu’nun ve Enes Peker’in motosiklet ile kaçmaya çalıştığı ifade edildi. Sanık Güven’in açtığı ateş sonucunda Enes Peker’in başından yaralandığının da anlatıldığı mütalaada, Peker’in ölüm nedeninin kafasına mermi isabet etmesi sonucu olduğu aktarıldı.

Mütalaada sanık Berat Kadıoğlu’nun 3 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 45 yıla kadar, sanık Güven Başören’in ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 33 yıla kadar, sanık Olgun Sivri’nin 3 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüse yardım’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mütalaada, sanıklar Oğuzhan Sarıduman, Murat Talha Özdemir ve Furkan Birdal’ın ‘öldürmeye teşebbüs’, sanık Berkay Bal’ın ‘suç delilini gizleme’, sanık Şakir Büyüktaş’ın ise her iki suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatleri talep edildi.

Söz verilen sanık avukatları mütaalaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.