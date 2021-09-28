Beyoğlu’nda 20 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sanığa 10 yıl hapis cezası

Beyoğlu’nda iki grup arasındaki silahlı çatışmada başına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, genci öldürdüğü iddia edilen sanığı, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Beyoğlu’nda 17 Haziran 2020’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada başına kurşun isabet ederek hayatını kaybeden Enes Peker’in (20) ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Güven Başören SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tutuklu sanık Berat Kadıoğlu, tutuksuz sanıklar Olgun Sivri ve Berkay Bal ile sanıkların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Savcılık, yakalanan sanığın beraatını istedi

Duruşmada önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar ettiğini söyleyen Cumhuriyet savcısı, yakalanan sanık Emrah Ayverdi hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılmışsa da sanığın bu suçları işlediğine dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı, davanın karara bağlanmasının öncesinde sanıklara son sözlerini sordu. Son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Olgun Sivri, Emrah Ayverdi Furkan Birdal, Murat Talha Alpdemir ve Oğuzhan Sarıduman’ın üzerlerine atılı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına hükmetti. Sanık Berkay Bal’ın ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar veren heyet, sanık Şakir Büyüktaş’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından beraatına hükmetti.

Tutuklu sanık Berat Kadıoğlu’nun müşteki Furkan Birdal’a karşı ‘öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle bu suçtan beraatına karar verildi. Mahkeme sanık Kadıoğlu’nu, Güven Başören, Murat Talha Alpdemir ve Oğuzhan Sarıduman’a karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 22 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sanık Güven Başören’i Enes Peker’i ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Berat Kadıoğlu’na karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 3 yıl 9 ay hapse mahkum etti.

Heyet, hapis cezasına çarptırılan Berat Kadıoğlu ile Güven Başören’in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Berat Kadıoğlu, Furkan Birdal, Güven Başören, Murat Talha Alpdemir, Oğuzhan Sarıduman, Emrah Ayverdi, Olgun Sivri ve Şakir Büyüktaş’ın ‘kasten adam öldürme’ ile ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından müebbet hapsi, Berkay Bal’ın ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.