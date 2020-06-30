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Beyoğlu’nda araç alev alev böyle yandı

BEYOĞLU'NDA SEYİR HALİNDEKİ TİCARİ ARAÇ BİR ANDA ALEV ALDI. SÜRÜCÜSÜNÜN SON ANDA KENDİ DIŞARI ATTIĞI ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ. ALEV ALEV YANAN ARAÇ İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Beyoğlu’nda araç alev alev böyle yandı

Beyoğlu’nda seyir halindeki ticari araç bir anda alev aldı. Sürücüsünün son anda kendi dışarı attığı araç alev topuna döndü. Alev alev yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Sütlüce’den Eyüpsultan istikametine gitmekte olan ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendisini araçtan, son anda dışarı attı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

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