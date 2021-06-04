Beyoğlu’nda balkondan düşen genci ağaçlar kurtardı

Beyoğlu’nda kardeşinin yanına ziyarete gelen genç, 4. kattaki balkondan aşağıya düştü. Ağaçlık alanda bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
“Onu ağaçlar kurtardı"
Görgü tanığı Nurcan Sağlam, “Eşimle yukarıda balkonda oturuyorduk. Bir ses duyduk. Biz ağaç kesiliyor zannettik. Bir kadın ve adam ‘yardım edin’ diye bağırdı. Biz de yardıma koştuk. Baktık ki adam 4. kattan düşmüş. Sağlık ekiplerini olay yerine götürdüm. Onu ağaçlar kurtardı. Ağaçlar olmasa başka şeyler olabilirdi” dedi.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.