Beyoğlu’nda bulunan tarihi otelde yangın

Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı tarihi otelin 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel tedbir amaçlı tahliye edilirken bir kişi yoğun dumandan etkilendi.
Bir vatandaş ise çıkan yangın sonrası oluşan yoğun dumandan etkilenirken otelde maddi hasar meydana geldi.
Olay anını anlatan Erkan Yüzüak, "Ben tam dışarıdan gelmiştim burada kalıyordum. Arkadaşın biri dedi ki duman var yukarıda resepsiyondaki arkadaşla beraber yukarı koştuk. Kapıyı zorla açtım. Camın orada ateş yanıyordu. Yatakta da kimseyi göremedim. Boş gibi geldi bana umarım kimse arkasına düşmedi. Dumanlardan dolayı içeri fazla giremedik" dedi.