Beyoğlu’nda canlı müzik yapılan mekana baskın: 8 kişiye 27 bin lira ceza kesildi

Beyoğlu’nda kısıtlama saatleri içerisinde ve yasak olmasına rağmen canlı müzik yapılan içerisinde 8 kişinin bulunduğu mekan mühürlendi. Mekanda bulunan 8 şahsa ise toplam 27 bin 752 TL idari para cezası kesildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bu kapsamda dün saat 22.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesinde bulunan bir işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği, TAPDK belgesi olmaksızın alkol satış ve sunumu yapıldığı, canlı müzik belgesi olmadığı ve yasaklı olmasına rağmen canlı müzik yayını yapıldığı ve içeride bulunan 8 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde yasaklı saatlerde bir arada bulunduğu görüldü. İşyerinde bulunan 8 şahsa toplam 27 bin 752 TL idari para cezası kesildi. Mekan ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.