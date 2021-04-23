banner4227

Beyoğlu’nda eğlence mekanına korona virüs baskını

Beyoğlu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatte açık olduğu tespit edilen mekana, polis ekipleri baskın yaptı. Ekipler 17 kişiye toplamda 58 bin 973 lira idari para cezası kesti.

Beyoğlu’nda eğlence mekanına korona virüs baskını
banner3909

Beyoğlu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatte açık olduğu tespit edilen mekana, polis ekipleri baskın yaptı. Ekipler 17 kişiye toplamda 58 bin 973 lira idari para cezası kesti.

Beyoğlu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri dün gece restoran olarak görülen fakat eğlence yeri gibi çalışan mekana baskın gerçekleştirdi. Pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edilen mekanda bulunan 17 kişiye toplamda 58 bin 973 lira idari para cezası uygulandı, mekanın amaç dışı kullanılması nedeniyle de faaliyetlerine son verildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ceza kesilen kağıt toplayan vatandaşın borcunu...
Ceza kesilen kağıt toplayan vatandaşın borcunu...
  1. GENEL

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841