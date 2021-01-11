Beyoğlu’nda Fas uyruklu kadın cesedi bulundu

Beyoğlu’nda yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarda bulunduğu evden kadın cesedi çıktı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen Fas uyruklu kadının cesedini evin salon bölümünde battaniyeye sarılı halde bulan polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Sokakta oturan bir vatandaş ise, “Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik” dedi.
“Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük, bir daha da kimseyi görmedik”Öte yandan olayla ilgili konuşan Volkan Güngör, “Bu arkadaşımız yabancı uyruklu bir vatandaş. Fas’lı olduğu biliniyor. Bu arkadaşımız yaklaşık 1 hafta 10 gün önce içeride görüldü sonra bir daha görülmedi. Bizde koku üzerine eve girdik ve polisleri çağırdık. Birde duvarları bir siyaha birde kırmızı renge boyuyorlardı. Hiç iyi ve tekin insanlar değillerdi. Bazen çıplak geziyorlardı hatta biz buna tepki gösterdik. Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik işte kadının cesedi içeride adam ortalarda yok olay bundan ibaret” dedi.