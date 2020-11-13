Beyoğlu‘nda feci ölüm

Beyoğlu’nda inşaatı tamamlanmış bir binanın asansör motorunu bağlayan 27 yaşındaki yabancı uyruklu genç, 4. kattan asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can verdi. Gencin 20 günlük bebeği olduğu ortaya çıkarken, olay yerine gelen iş arkadaşı ise zor anlar yaşadı.

Olay, 16.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Atmaca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asansör firmasında çalışan 27 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa Al Halafi, inşaatı tamamlanan 4 katlı bir binanın asansör motorunu bağlamak için 4. katına çıktı. Genç burada çalışma yaptığı esnada bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybetti. 4. kattan asansör boşluğuna düşen genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiği teşhisini koydu. İtfaiye ekipleri de asansör boşluğunda bir süre inceleme yaptı.

Arkadaşı zor anlar yaşadı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiği teşhisini koydu. İtfaiye ekipleri de asansör boşluğunda bir süre inceleme yaptı. Öte yandan olayı duyan gencin arkadaşı da koşarak olay yerine geldi. Cep telefonuyla gencin yakınlarına bilgi veren arkadaşı zor anlar yaşadı. Ölen gencin 20 günlük bebeği olduğu öğrenildi.

20 gün önce bebeği olmuş

Gencin ölmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri de içeride çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında gencin cenazesi, savcılık talimatıyla cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin asıl ölüm nedeni burada yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkacak.