Beyoğlu’nda gencin boğazından bıçaklandığı meydan kavgası kamerada

Beyoğlu’nda çocuklar arasında başlayan kavga, aile üyelerinin de katılmasıyla meydan kavgasına dönüştü. Bıçak, kemer ve süpürgenin kullanıldığı kavgada bir genç boğazından bıçakla yaralandı. Meydan kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meydan kavgası kameradaKadınların da katıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Vatandaşların araya girmesiyle iki grup olay yerinden kaçtı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.