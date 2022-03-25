Beyoğlu’nda İETT şoförüne saldırı kamerada

Beyoğlu’nda bir yolcu, seyir halinde olan İETT şoförüne saldırdı. Şoför kaza yapmamak için büyük bir çaba gösterirken, otobüsteki korku dolu anlar aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 23 Mart Çarşamba tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüs şoförü Mikail Tacar, inecek binecek yolcu olmadığı için Unkapanı durağında durmayarak yoluna devam etti. Unkapanı Köprüsü’ne gelince, inmek isteyen bir kadın yolcuya durak dışında indiremeyeceğini söyleyen şoför yoluna devam etti. Kadın yolcu Şişhane durağında inerken, arkadan "hepiniz aynısınız" diye bağıran bir yolcu Tacar’a saldırdı. Neye uğradığını şaşıran şoför, bir yandan kendisini korurken diğer yandan da kaza yapmamak için büyük bir çaba sarf etti. Kaza yapmadan aracı park eden Tacar, kapıları kilitleyerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler birbirlerinden şikayetçi olan Tacar ile şoförü darp eden Cafer Gençtürk’ü ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.