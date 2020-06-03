Beyoğlu’nda iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmalar kamerada

Beyoğlu’nda kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki çatışmaların görüntüleri ortaya çıktı. Olaylarla ilgili polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişinin yakalandığı, çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.
Gruplar arasındaki ikinci çatışma ise Kaptanpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Bu olay da güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde çete üyelerinin silahlarla karşı gruptaki kişilere saldırarak 1 kişiyi yaraladığı görülüyor.
Gruplar arasında yaşanan üçüncü olayda ise Fetihtepe Mahallesi’nde 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Beyoğlu’nda toplamda 3 kişinin yaralandığı olayların ardından polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda saldırılara katılan şahıslardan 4’ünün yakalandığı, çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.