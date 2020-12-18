Beyoğlu’nda kılıçla gasp yapan şüpheli yakalandı

Beyoğlu’nda kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden şahıs polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üstünden çıkan kılıca ve uyuşturucuya el konulurken, gasp ettiği para ise sahibine teslim edildi.
Kılıçlı gaspçı kısa sürede yakalandıKısa sürede olay yerine gelen polis, yaralı genci yanlarına alarak sokakları didik didik aradı. Yapılan aramalar esnasında yaralı gencin, “Abi beni gasp eden bu” demesi üzerine polis, Çağrı E’yi gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu, kılıç ve 50 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, 50 lira ise Hasan Ç’ye teslim edildi.