Beyoğlu’nda metruk ahşap ev yangında küle döndü

Beyoğlu Bedrettin Mahallesi’nde bulunan metruk ahşap bir ev çıkan yangında küle döndü.

Beyoğlu’nda metruk ahşap ev yangında küle döndü

Beyoğlu Bedrettin Mahallesi’nde bulunan metruk ahşap bir ev çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Yaşmak Sıyıran Sokak üzerinde bulunan ahşap binada sabah saatlerinde çıktı. Metruk binadan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangın İBB İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ahşap ev küle döndü.
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